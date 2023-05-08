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الإمارات: دعم جهود تهيئة الظروف لإنهاء الأزمة اليمنية

قرقاش لدى لقائه غروندبرغ (وام)
9 مايو 2023 01:20

أبوظبي (وام) 

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التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وبحث معه آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالملف اليمني.
وتناول اللقاء استعراض الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة اليمنية وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، دعم دولة الإمارات لكافة الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الحرب، مثمناً معاليه دور المملكة العربية السعودية المحوري وجهودها المتواصلة في هذا الشأن.
من جانبه، أشاد المبعوث بجهود دولة الإمارات ودعمها المستمر للمبادرات الدولية والإقليمية لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية، بما يحقق مصالح وازدهار الشعب اليمني.
وضمن تحركاته الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، عقد المبعوث الأممي، خلال الأيام الماضية، مباحثات متعددة في المنطقة تناولت سبل التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية.
كما أكد غروندبرغ أن الظروف باتت مواتية أكثر من أي وقت مضى لإطلاق مفاوضات والتوصل إلى حل وسلام في البلاد، بعد سنوات من الحرب.
كما أعاد إحياء المساعي الأممية للدفع نحو محادثات سلام بين كافة الأفرقاء اليمنيين، وهو ما أسفر، خلال الفترة الماضية، عن الإفراج عن مئات المعتقلين والأسرى من الجانبين، الحكومة الشرعية وجماعة «الحوثي».

الأزمة اليمنية
اليمن
أنور قرقاش
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