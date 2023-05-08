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مصادر لـ«الاتحاد»: تحركات لإجراء تعديل على حكومة الوحدة في ليبيا

مصادر لـ«الاتحاد»: تحركات لإجراء تعديل على حكومة الوحدة في ليبيا
9 مايو 2023 01:20

حسن الورفلي (بنغازي)

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تواصل لجنة «6+6» التشريعية اجتماعاتها لوضع القوانين الانتخابية اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي خلال العام الجاري، حيث تناقش القوانين الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية ثم الانتقال لمناقشة الخلافات بين مجلسي النواب والدولة في قانون الانتخابات الرئاسية، حسبما أكد مصدر مسؤول في اللجنة لـ«الاتحاد».
وأشار المصدر إلى وجود تحركات تقودها أطراف سياسية وعسكرية لإجراء تعديل على حكومة الوحدة الوطنية، بحيث يتم التمديد لها حال فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجاري.
وكشف المصدر عن أنباء تتردد عن تفكير رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا في التقدم باستقالته من رئاسة الحكومة الموازية بعد عدم تمكنها في معالجة أي من الملفات التي تم إسنادها لها بواسطة مجلس النواب الليبي، الذي لم يحسم موقفه من الميزانية المقدمة من باشاغا إلى البرلمان، موضحاً أن استمرار الحكومة مرتبط بتمرير الميزانية ومدى قدرتها على التعاطي مع المشكلات التي تعصف بالبلاد.
في سياق آخر، تقوم وحدات عسكرية تتبع القيادة العامة للجيش الليبي بعمليات تمشيط واسعة لمدن الجنوب الليبي لتأمين الحقول والمنشآت النفطية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر باعتبار هذه المناطق هشة أمنياً وتعد نقطة انطلاق لعصابات الهجرة غير الشرعية العابرة للحدود.
إلى ذلك، أكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد محمد الخوجة، أن فكرة توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا مرفوضة بشكل قاطع، موضحا في اجتماع مع مسؤولين من دول أفريقية ضرورة التوصل إلى حلول لملف المهاجرين، وإيجاد فرص عمل لإيقاف هجرة أبنائهم.
وأوضح الخوجة أن ليبيا بدأت فعلياً في إجراءات ترحيل المهاجرين الذين دخلوا للبلاد بصورة غير قانونية، وأن سوق العمل الليبي لم يعد يستوعب هذا العدد الكبير من المهاجرين.

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