الجيش اللبناني يعلن ضبط أسلحة حربية

بيروت (وكالات)

ضبطت قوة من الجيش اللبناني أسلحة حربية بعد وقوع تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومسلحين، أسفر عن جرح أحد المواطنين وعسكريين اثنين. وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، أمس، إنه «توافرت معلومات عن وجود سيارات تقوم بأعمال مشبوهة في منطقة تل الأبيض - بعلبك، نفذت قوة من الجيش تدابير أمنية في المنطقة حيث تعرضت لإطلاق نار من مسلحين، فردَّ العسكريون على مصادر النيران بالمثل، مما أدى إلى إصابة أحد المواطنين وعسكريَّين اثنين بجروح طفيفة، نُقلوا على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة». وأضاف البيان «أوقفت القوة مطلوب للاشتباه بمشاركته في إطلاق النار على الدورية، وضُبط بحوزته سلاح حربي نوع «كلاشينكوف» وكمية من المخدرات والذخائر الحربية، كما ضبطت سيارة رباعية الدفع وعثرت داخلها على سلاح حربي نوع «ب.ك.س»، وسلاحين نوع «كلاشينكوف»، و3 قذائف «أر بي جي».