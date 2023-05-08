الثلاثاء 9 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس أوزبكستان يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة

شوكت ميرضيائيف
9 مايو 2023 01:20

طشقند (وكالات) 

أخبار ذات صلة
السفير الأوزبكي: سوق السفر العربي أهم المعارض السياحية بالعالم
«الوطني» مراقب دولي في استفتاء أوزبكستان

دعا رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، أمس، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ليمنح نفسه تفويضاً جديداً للتعامل مع «عمليات حادة ومعقدة» تجري في العالم، وذلك من دون أن يحدد موعداً للتصويت.
ووافق الناخبون في أوزبكستان على حزمة من التعديلات الدستورية في استفتاء جرى في 30 أبريل سمحت لميرضيائيف بالترشح لولايتين إضافيتين مدة كل منها 7 سنوات.
وقال ميرضيائيف «65 عاماً» إنه يشعر بحاجة إلى تفويض جديد لتنفيذ مزيد من الإصلاحات في البلد الواقع بوسط آسيا رغم أنه قضى أقل من عامين في ولايته الحالية.
وأضاف «في الوضع الراهن الذي تسود فيه عمليات حادة ومعقدة في العالم ومنطقتنا، يصبح إيجاد المسار الصحيح والفعال للتنمية وتنفيذها أكثر القضايا خطورة وإلحاحاً».

رئيس أوزبكستان
أوزبكستان
شوكت ميرضيائيف
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
«حلم البرتقالي» في «مربع الكبار»
الرياضي
«حلم البرتقالي» في «مربع الكبار»
اليوم 13:30
«ميرال» تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي
دنيا
«ميرال» تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي
اليوم 13:23
موضوعية
الإمارات
كوادر إماراتية طبية: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في مجال الرعاية الصحية
اليوم 13:09
الاتحاد يقطع خطوة إلى «مونديال الأندية»
الرياضي
الاتحاد يقطع خطوة إلى «مونديال الأندية»
اليوم 13:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©