رئيس أوزبكستان يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة

طشقند (وكالات)

دعا رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، أمس، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ليمنح نفسه تفويضاً جديداً للتعامل مع «عمليات حادة ومعقدة» تجري في العالم، وذلك من دون أن يحدد موعداً للتصويت.

ووافق الناخبون في أوزبكستان على حزمة من التعديلات الدستورية في استفتاء جرى في 30 أبريل سمحت لميرضيائيف بالترشح لولايتين إضافيتين مدة كل منها 7 سنوات.

وقال ميرضيائيف «65 عاماً» إنه يشعر بحاجة إلى تفويض جديد لتنفيذ مزيد من الإصلاحات في البلد الواقع بوسط آسيا رغم أنه قضى أقل من عامين في ولايته الحالية.

وأضاف «في الوضع الراهن الذي تسود فيه عمليات حادة ومعقدة في العالم ومنطقتنا، يصبح إيجاد المسار الصحيح والفعال للتنمية وتنفيذها أكثر القضايا خطورة وإلحاحاً».