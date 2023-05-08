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الرئيس العراقي: الأمن والاستقرار بداية التنمية

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
9 مايو 2023 01:20

هدى جاسم (بغداد)

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أمس، أن العراق يعيش مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار الذي هو بداية لكل عملية تنموية وسلام.
وقال رشيد خلال لقائه أبناء الجالية العراقية في بريطانيا، على هامش زيارته للندن: إن «الانتخابات السابقة مرت بفترة طويلة، لكن نتائجها كانت إيجابية ومفيدة، حيث أوجدت نوعاً من الاتفاق بين الكتل السياسية عن طريق الحوار، والآن الحكومة العراقية مهتمة بتقديم الخدمات للمجتمع، ولديها برنامج كامل من جميع النواحي، وهذه بداية جديدة لعراق جديد.
وتحدث الرئيس عن علاقات العراق مع دول العالم والجوار والحرص على تطويرها، مشدداً على رفض التدخلات الخارجية، وأن العراق للعراقيين.
وبشأن الكفاءات العراقية في الخارج أوضح الرئيس أن «هناك الكثير من الكفاءات ونرحب بمن يرغب بالعودة إلى بلده لكي يقدم خدماته لأبناء شعبه والأجواء مناسبة، وهناك مجال في العراق لاحتواء الكفاءات».

الرئيس العراقي
العراق
عبد اللطيف رشيد
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