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أوكرانيا تتهم روسيا بإنهاء اتفاق الحبوب فعلياً

سفينة محملة بالحبوب في أوديسا على البحر الأسود (أف ب)
9 مايو 2023 01:20

كييف (وكالات)

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أعلنت وزارة إعادة الإعمار الأوكرانية أمس، أن روسيا أنهت فعلياً العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود من خلال رفضها تسجيل السفن القادمة.
وحاصرت روسيا موانئ أوكرانية على البحر الأسود منذ بدء الأزمة الأوكرانية، لكن الوصول إلى 3 منها أصبح ممكناً في يوليو الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.
وقالت الوزارة في بيان «أوقفت روسيا الاتحادية مرة أخرى فعلياً العمل بمبادرة الحبوب برفضها تسجيل السفن القادمة وإجراء عمليات التفتيش عليها، هذا النهج يتعارض مع بنود الاتفاقية الحالية».
وذكرت الوزارة أن 90 سفينة، من بينها 62 سفينة لتحميل الحبوب عليها، تنتظر في المياه الإقليمية التركية حتى تنال الموافقة على التوجه إلى الموانئ الأوكرانية.
وينتهي أجل العمل بالاتفاق الحالي في 18 مايو. وهددت موسكو بالانسحاب من الاتفاق الذي يهدف للمساهمة في تخفيف أزمة غذاء عالمية بينما تعمل تركيا والأمم المتحدة على تمديده.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي أن أطراف مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية فشلت في التوصل إلى اتفاق يسمح لأي سفن جديدة بنقل صادرات عبر البحر الأسود.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أوكرانيا وروسيا وتركيا والمنظمة الدولية فشلت في التوصل إلى اتفاق للسماح لأي سفن جديدة بنقل صادرات حبوب أوكرانية عبر البحر الأسود، مشيراً إلى استمرار عمليات التفتيش اليومية للسفن المصرح لها في وقت سابق.
وحذر الكرملين مراراً من أن الاتفاق يتداعى ما لم يخفف الغرب العقبات التي تعرقل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية بما في ذلك تمويل الصادرات والتأمين عليها.

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الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
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