الثلاثاء 9 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصومال.. إحباط هجوم إرهابي وسط مقديشو

أرشيفية
9 مايو 2023 01:20

مقديشو (وكالات)

أخبار ذات صلة
مقتل 60 مسلحاً من «الشباب» بعملية أمنية وسط الصومال
عملية عسكرية شاملة للجيش وسط الصومال

أعلنت أجهزة الأمن والمخابرات الصومالية، أمس، إحباط مخطط لتنفيذ هجمات إرهابية من قبل شبكة تابعة لحركة «الشباب» تستهدف حديقة السلام قرب القصر الرئاسي وسط العاصمة مقديشو. 
وقال بيان صادر من وزارة الإعلام: «أحبطت أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية في الـ 6 من الشهر الجاري شبكة من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية كانت تنوي شن هجوم مخطط على حديقة السلام».
وأضاف البيان «صادرت قوات المخابرات الوطنية خلال العملية سترات ناسفة وعربه توك توك كانت الشبكة تنوي إدخالها إلى حديقة السلام لتنفيذ الهجوم، ونجحت في تفكيك الشبكة الإرهابية».
وأشار البيان الصادر عن وزارة الإعلام إلى أن القوات الأمنية نجحت في تقليص الهجمات الإرهابية التي كانت تنفذها حركة الشباب في العاصمة مقديشو. وفي الآونة الأخيرة، نجحت قوات الأمن  في ضبط أمن العاصمة مقديشو، وتقليص الحوادث المرتبطة بالتفجيرات والاغتيالات.

الصومال
مقديشو
حركة الشباب
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
«حلم البرتقالي» في «مربع الكبار»
الرياضي
«حلم البرتقالي» في «مربع الكبار»
اليوم 13:30
«ميرال» تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي
دنيا
«ميرال» تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي
اليوم 13:23
موضوعية
الإمارات
كوادر إماراتية طبية: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في مجال الرعاية الصحية
اليوم 13:09
الاتحاد يقطع خطوة إلى «مونديال الأندية»
الرياضي
الاتحاد يقطع خطوة إلى «مونديال الأندية»
اليوم 13:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©