الصومال.. إحباط هجوم إرهابي وسط مقديشو

مقديشو (وكالات)

أعلنت أجهزة الأمن والمخابرات الصومالية، أمس، إحباط مخطط لتنفيذ هجمات إرهابية من قبل شبكة تابعة لحركة «الشباب» تستهدف حديقة السلام قرب القصر الرئاسي وسط العاصمة مقديشو.

وقال بيان صادر من وزارة الإعلام: «أحبطت أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية في الـ 6 من الشهر الجاري شبكة من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية كانت تنوي شن هجوم مخطط على حديقة السلام».

وأضاف البيان «صادرت قوات المخابرات الوطنية خلال العملية سترات ناسفة وعربه توك توك كانت الشبكة تنوي إدخالها إلى حديقة السلام لتنفيذ الهجوم، ونجحت في تفكيك الشبكة الإرهابية».

وأشار البيان الصادر عن وزارة الإعلام إلى أن القوات الأمنية نجحت في تقليص الهجمات الإرهابية التي كانت تنفذها حركة الشباب في العاصمة مقديشو. وفي الآونة الأخيرة، نجحت قوات الأمن في ضبط أمن العاصمة مقديشو، وتقليص الحوادث المرتبطة بالتفجيرات والاغتيالات.