مقتل 8 أشخاص بينهم فنزويليون دهساً في تكساس

أعلنت الشرطة في تكساس عن ملاحقات بتهم القتل غير العمد أطلقت بحق سائق سيارة رباعية الدفع يشتبه بأنه صدم الأحد مجموعة أشخاص كانوا ينتظرون حافلة أمام مركز لاستقبال المهاجرين في ولاية تكساس الأميركية، ما أدى إلى مقتل ثمانية بينهم فنزويليون.

وقال قائد شرطة براونزفيل فيليكس سوسيدا، إن جورج ألفاريز البالغ 34 عاماً خالف إشارة توقف مرورية وفقد السيطرة على سيارته، ما أدى إلى مصرع ثمانية أشخاص وإصابة عشرة آخرين، بعضهم بحال حرجة.

وقال سوسيدا إن السلطات لا تزال بانتظار نتائج تحاليل عيّنات أخذت من ألفاريز لكشف مستوى الكحول في جسده، علماً بأن لألفاريز تاريخاً من المخالفات، ولم يستبعد وجود دوافع للواقعة.

وتابع سوسيدا «جورج ألفاريز مقيم في براونزفيل» وتاريخه حافل بالمخالفات، لا سيما الاعتداء والسرقة والقيادة تحت تأثير الكحول.

بحسب سوسيدا، حاول السائق الهرب بعد الواقعة، لكن أشخاصا كانوا موجودين في المكان احتجزوه إلى أن وصلت الشرطة. إضافة إلى الملاحقات بثماني تهم بالقتل غير العمد، يلاحق ألفاريز بعشر تهم اعتداء بسلاح فتاك هو سيارته.

واكتفى سوسيدا بالإشارة إلى أن مصابين «عدة» هم مهاجرون من فنزويلا.

وقال إن الشرطة على تواصل مع الحكومة الفنزويلية ومع سفارات أجنبية بشأن الضحايا.

وقالت سلطات إنفاذ القانون، إنّها تتعامل مع الأمر على أنه حادث في الوقت الحالي، رغم أنّ أحد الشهود أفاد وكالة فرانس برس بأنّ السائق وجّه شتائم إلى المجموعة قبل الإسراع في السيارة.

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة مارتن ساندوفال لفرانس برس إنّ المركبة الرمادية اللون «تخطّت الضوء الأحمر ودهست عدّة أشخاص» عند حوالي الساعة 8,30 صباحاً (13,30 بتوقيت غرينتش) في مدينة براونزفيل الحدودية في أقصى جنوب الولاية.

وأضاف أنّ سبعة أشخاص قتلوا، كما أصيب «حوالى عشرة» آخرين بجروح. وأفادت وسائل إعلام أميركية في وقت لاحق بأنّ شخصاً توفي متأثراً بجروحه في المستشفى.