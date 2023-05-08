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«الناتو» يرفع تأهب وحداته عقب «حادثة البحر الأسود»

«الناتو» يرفع تأهب وحداته عقب «حادثة البحر الأسود»
8 مايو 2023 21:13

قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي، إن وحدات الشرطة الجوية التابعة للحلف رفعت حالة التأهب عقب تصادم كاد يقع يوم الجمعة بين مقاتلة روسية وطائرة بولندية كانت في دورية لصالح الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).
وأضاف المسؤول اليوم الاثنين طالباً عدم ذكر اسمه "رفعت وحدات الشرطة الجوية بحلف شمال الأطلسي حالة تأهبها استجابة لسلوك خطير من طائرة عسكرية روسية في المحيط الجوي تجاه طائرة جوية بولندية تابعة لفرونتكس فوق البحر الأسود بالقرب من رومانيا".
وذكر المسؤول إن الحلف "يقظ" وأحال بقية الأسئلة إلى السلطات البولندية.

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المصدر: وكالات
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