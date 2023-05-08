وزير خارجية الصين يؤكد أهمية «استقرار» العلاقات مع أميركا

أعلنت الصين أن وزير خارجيتها تشين غانغ أجرى محادثات مع السفير الأميركي الاثنين قال خلالها إن «الأولوية القصوى هي تحقيق الاستقرار في العلاقات» بين القوتين المتنافستين.

تعد مناقشات تشين مع نيكولاس بيرنز في بكين واحدة من أعلى الاجتماعات مستوى بين البلدين منذ أن أسقطت واشنطن «منطاد تجسس» صيني مفترض فوق الولايات المتحدة في مطلع فبراير.

دفع الحادث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إلغاء زيارة نادرة إلى الصين بشكل مفاجئ.

وبحسب وسائل إعلام حكومية صينية، قال تشين لبيرنز إن «الأولوية القصوى هي تحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية الأميركية، وتجنّب حدوث حلقة مفرغة وتفادي الحوادث بين الصين والولايات المتحدة».

وأضاف وزير الخارجية الصيني «يجب أن يكون ذلك هو التوافق الأساسي بين البلدين وهو أيضًا الحد الأدنى الذي يجب التمسك به في العلاقات بين الدول، وخاصة العلاقات بين دولتين كبيرتين».

كما أكد للسفير الأميركي أن العلاقات بين البلدين لها «أهمية كبيرة»، لكن «سلسلة من الأقوال والأفعال الخاطئة من جانب الولايات المتحدة» قوّضت تقدمهما منذ أن التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأميركي جو بايدن في بالي في نوفمبر الماضي.

وتوجه تشين غانغ الاثنين إلى أوروبا حيث سيلتقي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا قبل أن يتوجه إلى النرويج.