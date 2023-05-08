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امرأة تدهس 11 شخصاً خلال احتفال شعبي في إسبانيا

أرشيفية
8 مايو 2023 18:45

أصيب 11 شخصاً على الأقل في حادث بإسبانيا بعدما دهست سيارة تقودها امرأة مسنة مجموعة أشخاص خلال احتفال شعبي.
وقالت خدمات الطوارئ إنه تم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى لتلقى العلاج من إصابات خطيرة بعد الحادث الذي وقع مساء الأحد في بلدة فيانويفا دي أروسا بشمال غرب إسبانيا.
وكانت أخطر الإصابات لصبي 14 عاما حيث تعرض لنزيف داخلي.
وقال التلفزيون الحكومي إن ما لا يقل عن 12 شخصا أصيبوا في الحادث. ولم يتضح على الفور سبب الحادث الذي وقع الساعة 1130 مساء (2230 بتوقيت جرينتش)، وفقا لمسؤولين.
وذكرت شبكة "ار تي في اي" إن قائدة السيارة 80 عاما فقدت السيطرة على عجلة القيادة.
وكانت المرأة وزوجها، الذي كان جالسا بجانبها في مقعد الراكب الأمامي من السيارة الذكية، يحضران حفلا موسيقيا في مكان الاحتفال.
وقال مسؤولون إن السيارة اقتحمت خيمة الاحتفال بشكل مفاجئ. واحتجزت الشرطة المرأة وزوجها، ويقوم محققون بالتحقيق في الحادث.

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المصدر: وكالات
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