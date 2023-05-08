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بوتين يحضر احتفالات «يوم النصر» غداً

بوتين يحضر احتفالات «يوم النصر» غداً
8 مايو 2023 17:08

على الرغم من واقعة إسقاط طائرتي درون فوق الكرملين مؤخراً، يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضور العرض العسكري السنوي المقرر غداً الاثنين في الميدان الأحمر.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول اليوم الاثنين: «غداً الرئيس سوف يظهر خلال العرض».
وكان مسؤولو موسكو قد أعلنوا في وقت سابق أنه سوف يتم تشديد الإجراءات الأمنية قبل الاحتفالات بالذكرى الـ78 لانتصار السوفييت على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
وكان قد تم إسقاط طائرتي درون فوق الكرملين الأسبوع الماضي.
وقال المسؤولون الروسي إن أوكرانيا أطلقت الطائرتين في محاولة لاغتيال بوتين، ولكن الدفاعات الجوية قامت بإسقاطهما.
ونفت أوكرانيا تورطها في الحادث. وكانت هناك تكهنات بأنه من الممكن إلغاء العرض العسكري في أعقاب حادث طائرتي الدرون.
وقد تم إلغاء مسيرة «الفوج الخالد» التي تعقب المسيرة العسكرية.
وقال بيسكوف إنه تم إلغاء المسيرة، التي حضرها بوتين عام 2022، بسبب مخاوف أمنية.

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المصدر: وكالات
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