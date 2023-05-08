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ماكرون يجري زيارة دولة لألمانيا

ماكرون يجري زيارة دولة لألمانيا
8 مايو 2023 16:33

يُجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دولة لألمانيا من الثاني إلى الرابع من يوليو، وهي الأولى لرئيس فرنسي منذ العام 2000، حسبما أعلنت الرئاسة الألمانية الاثنين.
وقالت الرئاسة في بيان: «يمثّل هذا الحدث بالذات فصلاً جديداً في الصداقة التي توحّد البلدين منذ عقود».
وأضافت أنّه «بهذه الزيارة، يكرّم الرئيس ماكرون الصداقة الوثيقة التي تربط بلدينا لمناسبة الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه»، الموقّعة في 22 يناير 1963 بين شارل ديغول وكونراد أديناور.
وأشارت الرئاسة الألمانية إلى أنّ «الرئيس الفرنسي والرئيس الألماني (فرانك فالتر) شتاينماير سيزوران معاً مناطق عدّة في ألمانيا وسيُبرزان العلاقات الفريدة بين دولتَينا ومواطنينا خصوصاً الشباب الألماني والفرنسي».
ونقل بيان الرئاسة الألمانية عن الإليزيه قوله إنّ «هذه ستكون أول زيارة دولة يقوم بها رئيس فرنسي لألمانيا منذ العام 2000».
وأضاف أنّ «هذا التكريم الممنوح لرئيس الجمهورية سيشكّل مرحلة جديدة في الصداقة الفرنسية الألمانية».

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إيمانويل ماكرون
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