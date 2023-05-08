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وزير الخارجية السعودي يبحث مع بوريل مستجدات الأوضاع في السودان

وزير الخارجية السعودي
8 مايو 2023 15:39

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل.
 وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان، كما استعرض الجانبان مستجدات المبادرة السعودية الأميركية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك.
 كما ناقش الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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المصدر: وكالات
فيصل بن فرحان
جوزيف بوريل
السودان
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