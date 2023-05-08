الناتو يناقش سلامة البنية التحتية البحرية

ناقش حلف شمال الاطلسي مع شخصيات بارزة في الصناعة ..كيفية الحفاظ على البنية التحتية الرئيسية للطاقة البحرية آمنة.

وافتتح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مائدة مستديرة ،في مقر الناتو في بروكسل بين قادة الصناعة والخبراء المدنيين والعسكريين من جميع دول الناتو.

وركزت المحادثات على فهم أفضل للتهديدات التي تتعرض لها البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر وتبادل أفضل الممارسات بشأن التعاون والتنسيق.

وفي أعقاب تخريب خط أنابيب نورد ستريم في سبتمبر الماضي، عزز الحلفاء وجودهم العسكري في المنطقة.

كما أنشأ الناتو مؤخرا خلية تنسيق البنية التحتية تحت سطح البحر لتحديد نقاط الضعف وتنسيق الجهود بين حلفاء الناتو والشركاء والقطاع الخاص وإنشاء فريق عمل جديد مشترك بين حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بشأن القدرة على الصمود وحماية البنية التحتية الحيوية.

وقال الأمين العام للناتو وفق الحلف في بروكسل: "بالنسبة لحلف الناتو، فإن حماية البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر أمر ضروري لأمننا ودفاعنا لأنه أساسي لحماية أمن وازدهار مجتمعاتنا".

وأضاف: "تحمل الكابلات البحرية ما يقدر بنحو 10 تريليونات دولار من التحويلات كل يوم، ويتم استخراج ثلثي النفط والغاز في العالم إما في البحر أو نقله عن طريق البحر ، ويتم نقل حوالي 95٪ من تدفقات البيانات العالمية عبر الكابلات البحرية".