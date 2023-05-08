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قتلى في تحطم طائرة عسكرية في الهند

أرشيفية
8 مايو 2023 12:36

قالت القوات الجوية في الهند اليوم الاثنين، إن ثلاثة قتلوا عندما تحطمت مقاتلة وسقطت على منزل في قرية في ولاية راجستان الواقعة على الحدود الشمالية للبلاد.

وأضافت القوات الجوية الهندية في بيان، إن المقاتلة من طراز ميج-21 بمقعد واحد تحطمت بعد أن واجه الطيار مشكلة طارئة وهو على متنها وتمكن من القفز قبل سقوطها.
وذكر البيان "سقط حطام الطائرة على منزل في بهلول ناجار في منطقة هانومانجاره مما أودى للأسف بحياة ثلاثة".

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وأشارت القوات الجوية إلى أن الطيار قفز من المقاتلة بأمان ولم يصب إلا بجروح طفيفة وذكرت أن لجنة تحقيق تشكلت للوقوف على سبب الحادث.
وقالت وسائل إعلام محلية العام الماضي إن الهند تعتزم وقف استخدام كل أسطولها من المقاتلات التي تعود للعهد السوفيتي بحلول عام 2025.

المصدر: وكالات
الشرطة الهندية
تحطم طائرة
الهند
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