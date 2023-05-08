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السعودية تنفذ عمليات إجلاء جديدة من السودان

أرشيفية
8 مايو 2023 10:50

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن السعودية أجلت من السودان 31 سعوديا و1143 من رعايا الدول الشقيقة والصديقة ليصل إجمالي من تم إجلاؤهم حتى الآن إلى نحو 8498 شخصا.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى وصول نحو 453 شخصا من الجنسية السودانية واليمنية أمس الأحد إلى جدة، وقد تم إجلاؤهم عبر سفينة جلالة الملك "أبها"، وسفينة جلالة الملك "الرياض".

وأضافت أنه وصل إلى جدة 3 طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، على متنها 31 سعوديا، و690 شخصا من رعايا السودان، ولبنان، وإندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وكينيا، وروسيا، والولايات المتحدة. وبذلك، يصل إجمالي من قامت السعودية بإجلاؤهم منذ بدء عمليات الإجلاء في السودان، نحو 8498 شخصا (278 سعوديا، ونحو 8220 شخصا ينتمون إلى 110 جنسيات).

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المصدر: وكالات
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