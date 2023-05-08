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مقتل 20 شخصاً في انقلاب قارب بولاية كيرالا الهندية

مقتل 20 شخصاً في انقلاب قارب بولاية كيرالا الهندية
8 مايو 2023 07:49

قالت السلطات المحلية، الأحد، إن 20 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم غرقاً بعد انقلاب قارب قبالة ساحل مدينة تانور بولاية كيرالا الواقعة في جنوب الهند.

وقال وزير تطوير مصائد الأسماك والموانئ في كيرالا (في. عبد الرحيم) للصحفيين إن عدد الغرقى مرشح للزيادة، إذ أن القارب عالق في الطين فيما تجري محاولات لانتشاله لإنقاذ المحاصرين داخله. وأضاف أن السلطات تعرفت على 12 جثة حتى الآن.

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وقال متحدث باسم هيئة إدارة الكوارث في كيرالا، إن الحادث وقع بمنطقة مالابورام في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي وإن فريقا من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث موجود في الموقع.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تغريدة على تويتر "يؤلمني فقد الأرواح نتيجة حادث القارب في مالابورام بولاية كيرالا".

المصدر: وكالات
غرق قارب
الهند
كيرالا
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