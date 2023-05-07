الإثنين 8 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الإمارات: أهمية التوصل إلى توافق لإنهاء الأزمة السودانية

جانب من تفريغ مساعدات طبية في ميناء «بورتسودان» أرسلتها الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (أ ف ب)
8 مايو 2023 01:13

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية

رحّبت الإمارات بالمحادثات بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.
وثمّنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها دور المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية والجهود التي قامتا بها لإنجاح الحوار، مؤكدة أهمية التوصل إلى توافق لإنهاء الأزمة بين الأطراف، وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة.
وعبّرت الوزارة عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني الشقيق، ويقود إلى استعادة السلم والأمن والأمان، ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار على جميع الصعد.
 وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأول، عن أملها في أن تسفر المحادثات الأولية التي يجريها ممثلو القوات المسلحة السودانية وممثلو قوات الدعم السريع في جدة، في الوصول إلى حل سياسي يحافظ على وحدة السودان. 
ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في بيان، بالمبادرة المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، التي عقدت اليوم في مدينة جدة. 
وثمن الجهود السعودية والأميركية مع جميع الأطراف، لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار وخفض مستوى التوتر، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، ويسهم في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. 
وأعرب البديوي عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات، في الوصول إلى حل سياسي يحافظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة، ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية. 
وأكد أن دول مجلس التعاون داعمة للسلام، وتسعى دائماً من خلال علاقاتها الدبلوماسية الراسخة والممتدة للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي. 
ورحب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة للحوار، متمنياً أن يقود «حوار جدة إلى إنهاء الصراع بين الطرفين في السودان».

الإمارات
السودان
القوات المسلحة السودانية
قوات الدعم السريع
جدة
السعودية
لولايات المتحدة
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
اليوم 01:15
النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية
الإمارات
النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية
اليوم 01:15
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. ترسيخ الاستدامة البيئية وتسريع الحياد المناخي 2050
الإمارات
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. ترسيخ الاستدامة البيئية وتسريع الحياد المناخي 2050
اليوم 01:15
«التبرع بالدم».. شريان حياة
الإمارات
«التبرع بالدم».. شريان حياة
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©