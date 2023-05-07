الأمم المتحدة تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في السودان

عواصم (الاتحاد)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من العاصمة البورندية بوجمبورا، أن القتال يجب أن يتوقف فوراً في السودان، قبل أن يتحول إلى حرب أهلية تدمر البلاد وتزلزل الإقليم في السنوات المقبلة.

وقال الأمين العام الأممي، على هامش قمة إقليمية حول السلام في الكونغو الديمقراطية، إن الوضع في السودان يثير القلق كل يوم أكثر، فالمعارك تتواصل، بينما يزداد الوضع الأمني تدهوراً، مؤكداً أن هذا الصراع مأساة للشعب السوداني وتهديد إضافي للأمن في الساحل وشرق أفريقيا.

واعتبر أنه يجب على الجميع تغليب مصالح الشعب السوداني في المقام الأول، مؤكداً أنه لا بد من العودة إلى السلام، وإلى نظام مدني.

وأضاف: «إننا نعمل جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية في الإقليم، وأنا منخرط شخصياً في هذا الاتجاه» مجدداً دعوته إلى المجتمع الدولي لدعم الشعب السوداني في سعيه لإحلال السلام والعودة إلى الانتقال الديمقراطي.

يأتي ذلك، فيما سُمعت أصوات قتال في جنوب الخرطوم، بينما يأمل وسطاء دوليون أن تضع المحادثات الدائرة في مدينة جدة السعودية، حداً للصراع المستمر منذ ثلاثة أسابيع.

وتأتي المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أميركية لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتسببت المعارك منذ اندلاعها منتصف أبريل الماضي، في مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف وعرقلة إمدادات المساعدات وفرار 100 ألف لاجئ إلى خارج البلاد.

واستقلت مناهل صلاح، البالغة 28 عاماً، وهي طبيبة في معمل للتحاليل، رحلة لمن يتم إجلاؤهم من بورتسودان إلى الخارج، وقالت إن أسرتها اختبأت لثلاثة أيام في منزلهم بالعاصمة قبل أن تسافر بعد ذلك للمدينة المطلة على البحر الأحمر.

وتابعت قائلة: «نعم أنا سعيدة بالنجاة، لكنني أشعر بحزن عميق لأنني تركت أمي وأبي في السودان، وحزينة لكل هذا الألم الذي يحدث في وطني». ويسعى الآلاف للمغادرة عبر بورتسودان على متن قوارب أو الدفع مقابل رحلات جوية تجارية باهظة الثمن للرحيل من المطار الوحيد الذي يعمل في البلاد أو من خلال رحلات الإجلاء.

وبينما يسعى الوسطاء إلى إيجاد مسار يفضي للسلام، أوضح الجانبان أنهما سيناقشان هدنة إنسانية.

ووصل مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أمس، إلى مدينة جدة السعودية لإجراء محادثات حول السودان، حسبما أعلنت متحدثة. وقالت المتحدثة، إري كانيكو، إن غريفيث «في جدة حالياً، وهدف زيارته هو بحث القضايا الإنسانية المتعلقة بالسودان».

ومنذ الخامس عشر من أبريل، أسفرت المعارك في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن نحو 700 قتيل، بحسب مجموعة بيانات رسمية.

وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية، في بيان مشترك ليل الجمعة السبت، بدء محادثات أولية في جدة بين ممثلي الطرفين، وحضّ البلدان طرفَي النزاع السوداني على «الانخراط الجاد» في هذه المحادثات حتى التوصل إلى «وقف لإطلاق النار وإنهاء النزاع». وأكد مسؤول أممي أن غريفيث سيلتقي في جدة ممثلين عن الجانبين.

وليس هناك أي مؤشر إلى إمكان مشاركة غريفيث في المحادثات حول التوصل إلى هدنة جديدة.