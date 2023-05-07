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القوى المدنية السودانية تطالب بدعم الانتقال لعملية سياسية

القوى المدنية السودانية تطالب بدعم الانتقال لعملية سياسية
8 مايو 2023 01:13

الاتحاد (القاهرة)

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تلقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط خطاباً من القوى المدنية  السودانية الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، يعرضون فيه وجهة نظرهم حول الدور المنشود من الجامعة العربية لوقف الحرب الدائرة في السودان. 
وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان أمس، إن القوى المدنية طلبت من الأمين العام التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة والدعم السريع لحثهما على وقف القتال كأولوية رئيسية.  وشددوا على «رفض التدخلات الخارجية التي تساهم في زيادة إشعال الأزمة أو توسيع رقعتها، ودعم الانتقال لعملية سياسية تفضي إلى اتفاق جميع الأطراف على ترتيبات دستورية جديدة تنشأ بموجبها سلطة مدنية. 
وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً تشاورياً، برئاسة مصر أمس،  لبحث موضوعي عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة، وبحث تطورات الأوضاع بالسودان.  وخلال الاجتماع، قال أبوالغيط، إن المفاوضات بين طرفي النزاع «تستحق الدعم، وأكرر مناشدتي بالتمسك بهذه الفرصة».  
كما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري استقبال مصر «منذ بداية الأزمة أكثر من 57 ألفاً من الأشقاء السودانيين».

الجامعة العربية
أحمد أبوالغيط
السودان
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