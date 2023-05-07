مباحثات سعودية كويتية أردنية تتناول المستجدات الإقليمية والدولية

القاهرة (وام)

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، أمس، كلاً من الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، وذلك في مقر الجامعة العربية في القاهرة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه تم خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على طاولة الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.