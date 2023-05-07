جهود ليبية – أوروبية لإعادة دمج وتأهيل مقاتلين سابقين

حسن الورفلي (بنغازي)

تكثف حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا جهودها لإعادة دمج وتأهيل المقاتلين السابقين الذين انخرطوا في نزاعات مسلحة خلال السنوات الماضية، وذلك ضمن الاستراتيجية التي تعمل بها الدول الغربية مؤخراً لتحجيم نفوذ التشكيلات المسلحة في البلاد، والدفع نحو تعزيز قدرات الشباب الليبي وتوفير بيئة مواتية بعيدا عن الميليشيات، بحسب ما أكده مسؤول حكومي ليبي لـ«الاتحاد».

وأشار المصدر إلى أن الخطة التي تحرص حكومة الوحدة على نجاحها، تتمثل في إعادة دمج المسلحين الذين انخرطوا في صراعات مسلحة، وتوفير لهم التدريب المهني والدعم النفسي، وذلك في إطار برنامج إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي والذي تموله فرنسا والاتحاد الأوروبي بتنفيذ من منظمات غير حكومية.

بدورها، أكدت السفارة الفرنسية لدى ليبيا أن البرنامج التدريبي والمهني للمقاتلين السابقين يهدف إلى تمكينهم من خلال تعريفهم بأساسيات ريادة الأعمال وتشجيعهم على بدء مشاريعهم التجارية الخاصة، مشيرة إلى أن الفكرة هدفها إنشاء بيئة تعليمية حول عالم الأعمال والإدارة والتمويل.

في السياق ذاته، أوضح سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج أن بلاده تعمل جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة العمل، وإعادة التأهيل في حكومة الوحدة، من خلال دعم جميع الوسائل الضرورية والمناسبة لإنشاء هذا المركز متعدد الخدمات كخطوة على طريق الأمن والاستقرار المستدام، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي.