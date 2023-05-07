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تونس: إحباط 20 عملية هجرة وإنقاذ المئات

تونس: إحباط 20 عملية هجرة وإنقاذ المئات
8 مايو 2023 01:13

تونس (وكالات)

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أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، أمس، إحباط 20 عملية اجتياز للحدود البحرية، خلال ليلة واحدة، وإنقاذ 805 أشخاص من قبل وحدات إقليمي الحرس البحري بالوسط والساحل. 
وقال المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، في بيان أمس، إن «وحدات تابعة للحرس في صفاقس والمهدية تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين 5 و6 مايو من إحباط 19 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 782 مجتازاً.
كما «تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس في نابل (شرق)، خلال الليلة نفسها، من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 23 مجتازاً تونسياً».
وتعلن السلطات التونسية، بوتيرة شبه أسبوعية، إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين من تونس ودول أفريقية أخرى.
إلى ذلك، انتشلت وحدات الحرس البحري التونسي 4 جثث لفظتها أمواج البحر في شواطئ منطقة جبنيانة بصفاقس، فيما يجري البحث عن مفقودين آخرين.  ولم تتضح أي معلومات بشأن القارب الذي كان يقلهم وعدد المفقودين المحتملين.

تونس
الحرس الوطني
المهاجرين
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