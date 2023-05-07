العراق: القبض على 5 «دواعش» في نينوى

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، القبض على 5 متهمين بجريمة الإرهاب في نينوى 400 كم شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام، في منشور بموقع «فيسبوك»: «تمكن أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ واجبات نوعية استندت لمعلومات استخبارية ومراقبة ميدانية، أثمرت عن القبض على 5 متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في محافظة نينوى».

وأضافت أن «التحقيقات والمعلومات التي تمتلكها وكالة الاستخبارات أكدت أنهم انتموا لتنظيم «داعش» الإرهابي.