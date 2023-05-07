أميركا.. القبض على رجل قتل 7 مارة دهساً بسيارة

ذكرت قنوات تلفزيونية أميركية أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الأحد عندما صدم رجل مارة بسيارة في مدينة براونزفيل بولاية تكساس، وأن مشتبها به رهن الاحتجاز.

ونقلت (سي.بي.إس 4) و(إن.بي.سي 23) عن اللفتنانت مارتن ساندوفال من شرطة براونزفيل قوله إن الحادث وقع الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من مركز أوزانام الذي يؤوي مهاجرين ومشردين.

وأضاف ساندوفال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الإخبارية أن مهاجرين كانوا من بين القتلى.

وقال ساندوفال «نجري تحقيقا لمعرفة ما إذا كان (المشتبه به) ثملا وقت وقوع الحادث».