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مقاتلة روسية تعترض طائرة بولندية فوق البحر الأسود

مقاتلة روسية تعترض طائرة بولندية فوق البحر الأسود
7 مايو 2023 23:01

اعترضت مقاتلة روسية من طراز «سوخوي سو-35» طائرة بولندية كانت تقوم بدورية لصالح وكالة «فرونتكس» فوق البحر الأسود، مما تسبب في «فقدان سيطرة» الطيارين مؤقتاً، على ما ذكر بيان صدر في وارسو الأحد.
وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر على قناة التلفزيون الخاصة «بولسات نيوز»، إن ذلك كان «استفزازا مخططاً من قبل روسيا».
ومساء السبت، كانت رومانيا أول من أعلن الواقعة، معتبرة أنه «سلوك عدواني وغير مقبول» من قبل موسكو.
وذكر حرس الحدود البولنديون أن الطائرة الروسية «دخلت من دون أي اتصال لاسلكي في منطقة العمليات التي حددتها رومانيا» ونفذت «مناورات عدوانية وخطيرة واقتربت من طائرة حرس الحدود البولنديين ثلاث مرات من دون مسافة الأمان اللازمة».
وتعرضت الطائرة وهي من طراز Turbolet L-410 «لاضطراب كبير» و«فقد الطاقم المكون من خمسة موظفين بينهم طياران، السيطرة على الطائرة وانخفضت».
وأكد حرس الحدود البولنديون أن المقاتلة الروسية مرت «أمام مقدم الطائرة مباشرة» متجاوزة مسارها على مسافة تقدر بنحو «خمسة أمتار».
وتمكن طاقم الطائرة بعد الحادثة من الهبوط بها بسلام في رومانيا.
واعتبرت وزارة الدفاع الرومانية في بيان أن ما حصل «دليل آخر على النهج الاستفزازي لروسيا الاتحادية فوق البحر الأسود»، منددة ب«المناورات الخطيرة المتكررة» من قبل طيار روسي «غير مسؤول».

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المصدر: وكالات
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