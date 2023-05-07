نيجيريا تحرر 58 مخطوفاً في وسط البلاد

أعلنت الشرطة النيجيرية الأحد، أنها حررت 58 شخصاً اختطفتهم عصابات إجرامية واحتجزتهم رهائن في ولاية كوجي في وسط البلاد، بينما لقي أحد الضحايا مصرعه خلال العملية.

وقالت المتحدثة جوزيفين اديه، إنّ «قيادة الشرطة في منطقة العاصمة الفدرالية حررت 58 ضحية اختطاف احتجزوا رهائن في غابة اودولو، في منطقة جيغو الحكومية التابعة لولاية كوجي».

وتبعد مدينة جيغو حوالى 145 كيلومتراً عن العاصمة أبوجا.

ولم تحدّد الشرطة مكان اختطاف الضحايا أو المدّة التي قضوها في الأسر.

وأضافت اديه أنّ أحد الضحايا «أُصيب للأسف بجروح خلال عملية الإنقاذ وتوفي على الفور... أمّا الـ58 الآخرون الذين تمّ إنقاذهم فيتم نقلهم إلى المستشفى».

وأوضحت الشرطة أنّ عملية الإنقاذ كانت جزءاً من «عملية مشتركة متواصلة مع أجهزة أمنية أخرى وحراس وصيادين من مختلف المجتمعات المحلية».