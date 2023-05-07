390 قتيلاً جراء الفيضانات في الكونغو الديمقراطية

ارتفعت حصيلة الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي وقعت في شرق الكونغو الديموقراطية إلى 390 قتيلاً على الأقل مع انتشال جثث إضافية.

وقال توما باكينغا، المسؤول المحلي في منطقة كاليهي الأكثر تضرراً من الفيضانات، إنه، تم العثور على أكثر من 390 جثة 142 في بوشوشو و132 جثة في نياموكوبيو وتم العثور على 120 جثة طافية في بحيرة كيفو.

وأضاف «منذ الخميس، نعثر على جثث كل دقيقة وندفنها».

وغمرت المياه العديد من القرى وتم جرف الكثير من المنازل ودمرت الحقول بعد فيضان الأنهار بفعل الأمطار الغزيرة.

ويشهد شرق أفريقيا بانتظام فيضانات خلال مواسم الأمطار، ويتوقع خبراء المناخ أن تزداد شدتها ووتيرتها بسبب التبدل المناخي.