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المجلس العالمي للتسامح والسلام يرحب بعودة سوريا للجامعة العربية

المجلس العالمي للتسامح والسلام يرحب بعودة سوريا للجامعة العربية
7 مايو 2023 21:07

رحب المجلس العالمي للتسامح والسلام بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الصادر اليوم بشأن عودة الجمهورية العربية السورية لأشقائها، واستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
وقال المجلس في بيان له، إن هذا القرار يعكس حرص الدول العربية على أمن واستقرار سوريا وعروبتها وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، والذي يمثل أيضاً خطوة مهمة لتحقيق آمال الشعب السوري وتطلعاته.
وأشاد المجلس بالجهود العربية المبذولة خلال الفترة الماضية من أجل التوصل لحل شامل للأزمة السورية ومعالجة تبعاتها الإنسانية، معرباً عن ثقته في أن آليات تنفيذ هذا القرار سيكون لها بالغ الأثر في التوصل لتسوية شاملة للأزمة السورية بكل تبعاتها في المستقبل القريب.

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المصدر: وام
الجامعة العربية
المجلس العالمي للتسامح والسلام
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