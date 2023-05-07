رابطة العالم الإسلامي ترحب ببدء المحادثات بين الأطراف السودانية
من الخرطوم
7 مايو 2023 20:27
رحّبت رابطة العالم الإسلامي اليوم الأحد ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي تحتضنها مدينة جدة، بمبادرة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية. وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في بيان له اليوم الأحد "عن أملِه أن تُسهِم هذه المبادرة في وقْفٍ شاملٍ ودائمٍ لإطلاق النار، تمهيدًا لإيجاد حلٍّ نهائيٍّ لهذه الأزمة المؤلمة التي تعصف بالسودان وشعبه العزيز". وأشاد بالجهود "التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني في هذا الوضع الخطر، وتكثيف التواصل مع الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلٍّ شاملٍ وسلميٍّ، وإجلاء الرعايا وإيصال المساعدات الإنسانية". كانت المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد بدأت في جدة أمس السبت بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على اندلاع القتال بينهما.