الإثنين 8 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رابطة العالم الإسلامي ترحب ببدء المحادثات بين الأطراف السودانية

من الخرطوم
7 مايو 2023 20:27

رحّبت رابطة العالم الإسلامي اليوم الأحد ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي تحتضنها مدينة جدة، بمبادرة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.
وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في بيان له اليوم الأحد "عن أملِه أن تُسهِم هذه المبادرة في وقْفٍ شاملٍ ودائمٍ لإطلاق النار، تمهيدًا لإيجاد حلٍّ نهائيٍّ لهذه الأزمة المؤلمة التي تعصف بالسودان وشعبه العزيز".
وأشاد بالجهود "التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني في هذا الوضع الخطر، وتكثيف التواصل مع الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلٍّ شاملٍ وسلميٍّ، وإجلاء الرعايا وإيصال المساعدات الإنسانية".
كانت المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد بدأت في جدة أمس السبت بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على اندلاع القتال بينهما.

أخبار ذات صلة
الإمارات: أهمية التوصل إلى توافق لإنهاء الأزمة السودانية
الأمم المتحدة تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في السودان
المصدر: وكالات
السودان
المملكة العربية السعودية
السعودية
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
اليوم 01:15
النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية
الإمارات
النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية
اليوم 01:15
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. ترسيخ الاستدامة البيئية وتسريع الحياد المناخي 2050
الإمارات
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. ترسيخ الاستدامة البيئية وتسريع الحياد المناخي 2050
اليوم 01:15
«التبرع بالدم».. شريان حياة
الإمارات
«التبرع بالدم».. شريان حياة
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©