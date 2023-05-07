المرر يترأس وفد الإمارات إلى اجتماعات «الوزاري العربي» غير العادية

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة إلى الاجتماعات غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة في القاهرة اليوم الأحد، والتي تضمنت اجتماعاً بخصوص سوريا، فيما بحث الاجتماع الثاني تطورات الأوضاع في السودان، ونظر الاجتماع الثالث في تطورات القضية الفلسطينية.

وخلال الاجتماع الأول المغلق، اعتمد وزراء الخارجية العرب مشروع قرار يخص اعتماد عودة الجمهورية العربية السورية لشغل مقعدها المجمد في الجامعة العربية منذ عام 2011، وأكّد أهمية البدء بدور عربي فاعل في حل الأزمة السورية.

وبخصوص تطورات الأزمة في السودان، اعتمد الوزراء خلال الاجتماع غير العادي الثاني المغلق مشروع قرار يتضمن تشكيل مجموعة اتصال عربية وزارية للتوصل لتسوية للأزمة الراهنة والعمل على عودة الاستقرار والهدوء.

أما في الاجتماع الثالث المغلق، فبحث الوزراء آخر تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، حيث تم اعتماد بيان بشأن هذا الملف.