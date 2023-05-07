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قرقاش: عودة سوريا إلى الجامعة العربية خطوة إيجابية

أنور قرقاش
7 مايو 2023 18:53

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية خطوة إيجابية تعيد تفعيل الدور العربي في هذا الملف الحيوي.
وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «عودة سوريا إلى الجامعة العربية خطوة إيجابية تعيد تفعيل الدور العربي في هذا الملف الحيوي. التحديات التي تواجه المنطقة تحتاج إلى تعزيز التواصل والعمل المشترك، بما يضمن مصالح الدول العربية وشعوبها. الإمارات مؤمنة بضرورة بناء الجسور وتعظيم المشتركات، بما يضمن الازدهار والاستقرار الإقليمي».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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أنور قرقاش
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