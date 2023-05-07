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دمشق تؤكد أهمية التعاون العربي

جانب من مدينة دمشق
7 مايو 2023 18:32

أكدت وزارة الخارجية السورية الأحد أهمية التعاون المشترك والحوار بين الدول العربية إثر تلقيها قرار جامعة الدول العربية استعادة دمشق لمقعدها.
وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن سوريا تابعت «التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حالياً في المنطقة العربية (...) وفي هذا الإطار تلقت سوريا باهتمام» قرار الجامعة.
وأضافت «تجدد سوريا، موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك»، معتبرة أن المرحلة المقبلة «تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً (...) يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية».

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المصدر: وكالات
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دمشق
سوريا
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