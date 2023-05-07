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أزمة السودان.. غريفيت ينضم إلى محادثات جدة

أرشيفية
7 مايو 2023 18:18

وصل مفوض الأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث الأحد إلى جدة لاجراء محادثات إنسانية حول الوضع في السودان، تزامنا مع مفاوضات بدأها ممثلون لطرفي النزاع في محاولة للتوصل إلى هدنة جديدة، فيما يتواصل القتال في الخرطوم.
وقالت المتحدثة إري كانيكو لوكالة فرانس برس إن غريفيث "في جدة حاليا وهدف زيارته هو بحث القضايا الإنسانية المتعلقة بالسودان".
وأعلن الأميركيون والسعوديون أن طرفي النزاع يتفاوضون في السعودية على هدنة جديدة.
ورحبت آلية ثلاثية دولية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و"الهيئة الحكومية للتنمية" (ايغاد) في بيان بهذا التطور السياسي.
وعبرت عن أملها في أن "تسفر المحادثات التقنية بين ممثلي الطرفين في جدة عن تفاهمات تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار"، مؤكدة أن ذلك "يتيح تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين الذين يجب أن تظل حمايتهم مسألة ذات أهمية قصوى".
وخلال اجتماع طارئ الأحد لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة تطرق الى تطورات الملف السوداني، قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إن المفاوضات بين طرفي النزاع "تستحق الدعم، وأكرر مناشدتي بالتمسك بهذه الفرصة".
وحذر أبو الغيط من أن يتحول الصراع الحالي إلى "جولة أولى في حرب تقسم السودان إلى أقاليم متناحرة، وتجعل منه ساحة لمعارك تهدد وجوده".
وقبيل الاجتماع تلقى أبو الغيط رسالة من القوى المدنية في السودان "طلبت منه فيها "التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة والدعم السريع لحثهما على وقف القتال كأولوية رئيسية".
ومنذ اندلاع المواجهات في 15 أبريل تشهد العاصمة الخرطوم حالة من الفوضى ناجمة عن المعارك.

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المصدر: وكالات
السودان
الأمم المتحدة
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