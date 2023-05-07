هزتان أرضيتان تضربان الشرق الأقصى الروسي

ضربت هزتان أرضيتان، اليوم، مياه المحيط الهادئ بالقرب من ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

وذكر الفرع الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، في بيان له، أنه تم تسجيل الهزة الأرضية الأولى بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر ومركزها على بعد 145 كيلومتراً جنوب شرق منطقة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي الحضرية وعلى عمق 76 كيلومتراً، وتسجيل هزة أرضية ثانية بلغت قوتها 4.2، ومركزها في مياه المحيط على مسافة 185 كيلومتراً جنوب شرق منطقة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي الحضرية وعلى عمق 42 كيلومتراً.

وأضاف البيان أنه لم يتم الشعور بالهزات الأرضية في المراكز السكنية في إقليم كامتشاتكا، ولم يتم الإعلان عن أي خطر من حدوث تسونامي.