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غروسي يحذّر من «حادث نووي خطير» في أوكرانيا

من محطة زابوريجيا النووية
7 مايو 2023 16:38

حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، من احتمال وقوع «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية في أوكرانيا، في ظل إخلاء بلدة قريبة يقيم فيها معظم موظفي المحطة.
وأثار إجلاء روسيا المدنيين الذين يعيشون بالقرب من الموقع مخاوف من تصعيد النزاع في المنطقة.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، السبت، في بيان أنّ الوضع في جوار المحطة «ينطوي على مخاطر محتملة».
وقال إن «التكهن بتطور الوضع العام في المنطقة القريبة من محطة زابوريجيا النووية يزداد صعوبة، وقد يكون خطيراً».
وزابوريجيا هي المحطة النووية الأكبر في أوروبا، وتعرّضت مرات عدة لإطلاق النار منذ بداية النزاع، ما أثار مخاوف من وقوع كارثة.
وذكر البيان أنّ الخبراء التابعين للوكالة الموجودين في الموقع يسمعون باستمرار دوي قصف في المنطقة، وتعود آخر عملية قصف إلى مساء الجمعة.

 

 

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المصدر: وكالات
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روسيا
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