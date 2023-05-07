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روسيا تدمر 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود

من أوكرانيا
7 مايو 2023 16:28

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، في إفادة يومية إن الدفاعات الجوية الروسية رصدت 22 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق البحر الأسود الليلة الماضية.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الإعلان الروسي.
وفي وقت سابق، قال مسؤول عينته روسيا إن أوكرانيا أطلقت طائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم خلال الليل، من دون الخوض في تفاصيل.
وبشكل منفصل، قالت وزارة الدفاع إن قواتها حققت مزيداً من المكاسب على الأرض في مدينة باخموت الأوكرانية، إذ سيطرت على «قطاعين سكنيين» في الجزأين الغربي والشمالي الغربي بالمدينة.

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المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
البحر الأسود
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