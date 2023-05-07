الصين تحذر من وقوع فيضانات بجنوب البلاد

حذرت وزارة إدارة الطوارئ في الصين اليوم الأحد من أنه من المرجح أن يتكرر هطول الأمطار الغزيرة في المناطق الواقعة بجنوب البلاد، مما قد يؤدي لحدوث فيضانات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن 293 ألف شخص في إقليم جيانجشي تضرروا من العواصف المطيرة يومي الجمعة والسبت الماضيين، مما تسبب في وقوع خسائر اقتصادية بقيمة 230 مليون يوان (33 مليون دولار).

وذكر التلفزيون الصيني أن أربعة مسؤولين محليين سقطوا في المياه اليوم أثناء فحص الأنهار بعد العاصفة المطيرة في إقليم فوجيان بجنوب شرق الصين، ومازال البحث جارياً عنهم.