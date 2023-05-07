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12 قتيلاً في حادث مروع جنوبي تركيا

12 قتيلاً في حادث مروع جنوبي تركيا
7 مايو 2023 10:58

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن مقتل 12 شخصاً جراء حادث تصادم شاحنتين بعدد من السيارات في ولاية هطاي جنوبي البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الأحد.

وقال قوجة في تصريح صحفي يوم أمس السبت، إن الحادث أدى أيضاً إلى إصابة 31 شخصاً، بينهم 3 في حالة حرجة.

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ووقع الحادث على الطريق الواصل بين مدينتي أنطاكية وإسكندرون، حيث اصطدمت شاحنة بأخرى للسحب، ما أدى إلى جنوح الشاحنة ودخولها إلى الطريق المقابل وارتطامها بـ11 سيارة.

وتوجه عدد كبير من سيارات الإسعاف والإطفاء والدرك إلى مكان الحادث، بحسب "الأناضول". 

المصدر: وكالات
تركيا
حادث مروري
حادث تصادم
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