قتيلة وجرحى بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأميركية

قتلت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً وأصيب خمسة أشخاص آخرين في إطلاق نار يوم السبت بمدينة تشيكو، بولاية كاليفورنيا الأميركية، وفقاً لما ذكرته الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة إنه تم نقل الفتاة إلى المستشفى حيث توفيت هناك.

كما أصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح لا تهدد الحياة.

وتم إطلاق النار على الضحايا خلال حفل خارج حرم جامعة ولاية كاليفورنيا في تشيكو في ساعة مبكرة من صباح السبت.

واستجابت الشرطة لإطلاق النار على الفور وتم إلقاء القبض على مشتبه به.

وقالت الشرطة في إفادة صحفية إن إطلاق النار كان حادثاً منعزلاً على ما يبدو ولا يشكل تهديداً للمجتمع. ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي معلومات بشأن مطلق النار.