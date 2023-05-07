الإثنين 8 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

انفجارات تهز شبه جزيرة القرم

دخان يتصاعد فوق شبه جزيرة القرم
7 مايو 2023 08:51

ذكرت وسائل إعلام روسية وأوكرانية أن انفجارات وقعت صباح اليوم الأحد في عدة أماكن في أنحاء شبه جزيرة القرم، وأفادت وسائل التواصل الاجتماعي الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات.

أخبار ذات صلة
روسيا وأوكرانيا تتبادلان  الهجمات بـ«المسيّرات»
مقاتلة روسية تعترض طائرة بولندية فوق البحر الأسود


وقالت قناة على تيليجرام لها صلات بوكالات إنفاذ القانون الروسية إن أوكرانيا أرسلت سلسلة من الطائرات المسيرة إلى شبه جزيرة القرم وإن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت واحدة على الأقل فوق ميناء سيفاستوبول.

وذكرت قنوات أوكرانية على تيليجرام أن انفجارات وقعت في سيفاستوبول وساكي، حيث توجد لروسيا قاعدة جوية، بالإضافة إلى عدد قليل من الأماكن الأخرى في شبه جزيرة القرم.

المصدر: وكالات
روسيا
شبه جزيرة القرم
أوكرانيا
انفجارات
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
اليوم 01:15
النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية
الإمارات
النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية
اليوم 01:15
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. ترسيخ الاستدامة البيئية وتسريع الحياد المناخي 2050
الإمارات
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. ترسيخ الاستدامة البيئية وتسريع الحياد المناخي 2050
اليوم 01:15
«التبرع بالدم».. شريان حياة
الإمارات
«التبرع بالدم».. شريان حياة
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©