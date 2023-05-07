انفجارات تهز شبه جزيرة القرم

ذكرت وسائل إعلام روسية وأوكرانية أن انفجارات وقعت صباح اليوم الأحد في عدة أماكن في أنحاء شبه جزيرة القرم، وأفادت وسائل التواصل الاجتماعي الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات.



وقالت قناة على تيليجرام لها صلات بوكالات إنفاذ القانون الروسية إن أوكرانيا أرسلت سلسلة من الطائرات المسيرة إلى شبه جزيرة القرم وإن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت واحدة على الأقل فوق ميناء سيفاستوبول.



وذكرت قنوات أوكرانية على تيليجرام أن انفجارات وقعت في سيفاستوبول وساكي، حيث توجد لروسيا قاعدة جوية، بالإضافة إلى عدد قليل من الأماكن الأخرى في شبه جزيرة القرم.



