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إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة كندية بسبب الحرائق

إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة كندية بسبب الحرائق
7 مايو 2023 08:38

جرى إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة ألبرتا الكندية بسبب الأجواء الحارة والجافة التي تغذي العديد من حرائق الغابات.

وكتبت دانييل سميث رئيسة وزراء الولاية عبر تويتر السبت "عدد حرائق الغابات وعمليات الإجلاء زادت مرة أخرى ويجب أن نعطي الأولوية لسلامة سكان ألبرتا"، مضيفة أن "كل مواردنا" تم إرسالها لمكافحة الحرائق.

وفي إفادة إعلامية منفصلة، وصفت الوضع بأنه "أزمة غير مسبوقة".

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وبحسب السلطات، اضطر ما يقرب من 25 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم. ونشط نحو 109 حرائق من بينها 33 حريقاً خرجت عن السيطرة.

واحترق ما يقرب من 122 ألف هكتار من الأراضي في الأيام الأخيرة. وقالت كريستي تاكر، مديرة وحدة المعلومات في حرائق غابات ألبرتا/ألبرتا وايلد فاير/  لهيئة الإذاعة الكندية أن 800 هكتار في المتوسط تحترق في مثل هذا الوقت من العام.

ومن المتوقع استمرار الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة. وانخفضت درجات الحرارة القياسية، في الوقت الذي وصلت فيه درجات الحرارة في مناطق بالمقاطعة إلى 32 درجة مئوية. وتبلغ مساحة بعض الحرائق 12 هكتارا فقط، بينما تمتد حرائق أخرى لآلاف الهكتارات. يذكر أن الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع.

المصدر: وكالات
كندا
حرائق الغابات
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