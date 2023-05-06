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الإمارات تنضم إلى منظمة شنغهاي للتعاون كشريك حوار

سفير الإمارات لدى جمهورية الهند يمثل الدولة في مراسم التوقيع (وام)
7 مايو 2023 01:07

أبوظبي (وام) 

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مُنحت دولة الإمارات رسمياً صفة «شريك حوار» في منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة، والذي عُقد في غوا بجمهورية الهند يومي 4 و5 مايو 2023، حيث تُوّجَت مشاركة دولة الإمارات بالتوقيع على مذكرة تفاهم للانضمام إلى الرابطة كشريك حوار.
ومثّل الدولة في مراسم التوقيع الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند.
ويجسد منح صفة «شريك الحوار» جهود دولة الإمارات المتواصلة في الحفاظ على شراكات متوازنة ومتنوعة وتطويرها مع الدول والمنظمات متعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم.
وفي ضوء شراكة دولة الإمارات في منظمة شنغهاي للتعاون، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، على الدور الكبير الذي لعبته المنظمة على مدى العقود الأخيرة في دعم الاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء أوراسيا وخارجها.
وأكد سموه التزام دولة الإمارات الثابت بالتعددية بصفتها عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الدولة تدرك الأهمية الحاسمة لمنظمات، مثل منظمة شنغهاي للتعاون، في بناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف سموه: «ستسعى دولة الإمارات في الفترة المقبلة إلى اتخاذ خطوات فاعلة في مشاركتها مع منظمة شنغهاي للتعاون والدول الأعضاء فيها.. إنّنا سعداء بالانضمام كشريك حواري في منظمة يستمر تأثيرها وأهميتها العالمية في النمو».
 وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون في يونيو 2001. وتتمثل الأهداف الرئيسية للمنظمة في تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون في الشؤون السياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والثقافة والتعليم والطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة، والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي، وإنشاء نظام سياسي واقتصادي دولي عادل.
وتشمل الدول الأعضاء في المنظمة جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية قيرغيزستان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية طاجيكستان، وجمهورية أوزبكستان.
كما تضم المنظمة كلاً من: جمهورية أفغانستان الإسلامية، وجمهورية بيلاروسيا، ومنغوليا، كدول مراقبة. وانضمت دولة الإمارات ودولة الكويت ومملكة البحرين وجمهورية المالديف وميانمار إلى قائمة شركاء الحوار الحاليين في المنظمة، والتي تضم: المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية أرمينيا، ومملكة كمبوديا، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، جمهورية تركيا، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

الإمارات
الهند
منظمة شنغهاي للتعاون
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