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السيسي يبحث مع رئيس شؤون الاستخبارات بـ«النواب الأميركي» قضايا المنطقة

السيسي يبحث مع رئيس شؤون الاستخبارات بـ«النواب الأميركي» قضايا المنطقة
7 مايو 2023 01:07

القاهرة (وام)

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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مايك تيرنر رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، الذي يزور القاهرة حالياً.
وذكر بيان أن «اللقاء تطرق إلى الأزمات التي تعاني منها العديد من دول المنطقة، وتهدد المقومات الأساسية للدول، بما يعرض مقدرات شعوبها لمخاطر وجودية، ويُنذر بمزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للملايين من شعوب المنطقة».
كما تناول اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات الجارية بالسودان.  وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، فإن الرئيس المصري أكد على «أهمية العمل على استئناف المفاوضات بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وفق ثوابت المرجعيات الدولية».
ولفت فهمي إلى الجهود التي تبذلها مصر في سبيل تثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومبادرات إعادة إعمار غزة، وأن السلام العادل والشامل من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة ورحبة في المنطقة، لصالح التنمية والازدهار لجميع الشعوب، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

عبد الفتاح السيسي
مصر
مجلس النواب الأميركي
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