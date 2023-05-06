ليبيا.. جهود مكثفة لتحجيم نفوذ التشكيلات المسلحة

حسن الورفلي (بنغازي)

شهدت مدينة الزنتان في غرب ليبيا تحركات مكثفة خلال الأيام الماضية لإعادة تشكيل «الفصائل المسلحة»، التي تتمركز داخل المدينة، عبر دمجها داخل ألوية عسكرية مستحدثة تم تشكيلها مؤخراً، بغرض الدفع قدماً نحو حصر المسلحين داخل كيانات عسكرية أكبر، حسبما أكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد».

وكشف المصدر الليبي عن تحركات تقودها أطراف معنية بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، مشيراً إلى أن محاولة تفتيت وتحجيم نفوذ التشكيلات المسلحة والجماعات غير النظامية يأتي ضمن التحركات الجارية لتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية ودمج بعض العناصر المعتدلة فيها.

ونفى اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تجهيز قوة لخوض حرب في العاصمة طرابلس، مؤكداً دعمه للحلول السياسية وإجراء انتخابات خلال العام الجاري، مطالباً المُتمسكين بالسلطة بالاكتفاء بما حققوه من إنجازات، داعياً مجلسي النواب والأعلى للدولة لإنجاز قوانين الانتخابات ورفض أي محاولات لدفع ليبيا نحو الحروب والدمار.

إلى ذلك، أشادت الولايات المتحدة بجهود القادة العسكريين الليبيين لبناء جيش موحد قادر على حماية الشعب الليبي والدفاع عن سيادة البلاد، وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا في تغريدة نشرتها عبر حسابها علي «تويتر»، إن «الملحقين العسكريين لسفارة الولايات المتحدة التقوا هذا الأسبوع بالقادة العسكريين الليبيين في طرابلس للتأكيد على التزامنا المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي». في بنغازي، بحثت رئاستا أركان القوات البحرية الليبية خلال اجتماعات، أمس، سبل توحيد المؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها القوات البحرية.