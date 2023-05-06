الإمارات تدين بشدة حادثي إطلاق النار الجماعي في صربيا

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الإمارات، بشدة، حادثي إطلاق النار الجماعي اللذين وقعا في صربيا، وأسفرا عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للحكومة الصربية ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أمس الأول، خطة واسعة النطاق لـ «نزع السلاح»، تهدف إلى جمع مئات الآلاف من الأسلحة من سكّان هذه الدولة الواقعة في منطقة البلقان، والتي شهدت هذا الأسبوع حادثي إطلاق نار أوقعا 17 قتيلاً، بينهم ثمانية أطفال.

والأربعاء، قتل تلميذ، يبلغ 13 عاماً، بالرصاص ثمانية من زملائه وبوّاب المدرسة الواقعة في وسط بلغراد، وجرح سبعة أشخاص هم ستة تلامذة ومعلّمتهم، ولا يزال اثنان منهم في حالة حرجة بعد خضوعهما لسلسلة من العمليات الجراحية. واعتقلت الشرطة في الحال التلميذ الذي نفذ الهجوم.

وغداة هذا الهجوم، قتل شاب برشّاش مساء الخميس ثمانية أشخاص وجرح 14 آخرين في ثلاث قرى في منطقة كلادينوفاتس على بُعد ستين كيلومتراً جنوب بلغراد. واعتقلت الشرطة المنفذ لهذه العملية صباح أمس الأول في منطقة كراغويفاتش وسط البلاد، بعد مطاردة استمرت طوال الليل.

ووصف وزير الداخلية الصربي براتيسلاف جاشيتش الهجوم العنيف الذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص قرب العاصمة بلجراد بأنه عمل إرهابي. وقال شهود عيان، نقلت وسائل إعلام صربية عنهم القول، إن الجاني دخل في جدال مع مجموعة، معظمهم من الشباب الذين كانوا يحتفلون في فناء مدرسة لإحياء ذكرى ضحايا مذبحة مدرسة بلجراد التي وقعت قبل يومين.

وغادر الجاني مكان الحادث في البداية، لكنه عاد بعد ذلك بقليل مستقلاً سيارة، وقيل إنه أطلق النار منها على المجموعة، ثم ما لبث أن لاذ بالفرار.

وتقع بلدة كراجوجيفاك، حيث ألقي القبض على المشتبه به، على مسافة نحو مئة كيلومتر من موقع الجريمة. وأوضحت صحيفة «بليك» أن الضحايا كانوا يجلسون على مقعد خشبي في وسط القرية عندما أطلق الشاب النار عليهم.