الأحد 7 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

موسكو: اجتماع رباعي حول صفقة الحبوب قريباً

موسكو: اجتماع رباعي حول صفقة الحبوب قريباً
7 مايو 2023 01:06

موسكو(وكالات)
 
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن الاجتماع الرباعي رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب سيعقد في المستقبل القريب، حسبما أفاد لوسائل إعلام محلية.
وأضاف نائب الوزير: «سيعقد اجتماع رفيع المستوى على مستوى نواب الوزراء في المستقبل القريب، وسيعقد الاجتماع شكل لقاء رباعي بمشاركة أطراف الاتفاقات، روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة».
وقال نائب الوزير الروسي أمس، عقب اجتماعه مع رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»: «لا تزال موسكو غير راضية عن التقدم المحرز في تصدير المنتجات الزراعية الروسية». وتابع نائب الوزير: «نحن ما زلنا غير راضين عن التقدم في تنفيذ الجزء الروسي من حزمة الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب، هذا مهم للغاية بالنسبة لنا».
وشدد فيرشينين على أنه إذا أزيلت العوائق التي تحول دون تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، فإن «العديد من دول العالم ستستفيد من ذلك».
وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن اجتماعاً رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب سيعقد في إسطنبول الأسبوع المقبل.
وفي 22 يوليو 2022، شهدت إسطنبول توقيع «وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية» بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية، من المقرر أن تنتهي مدة صلاحية الاتفاقية في 18 مايو.

أخبار ذات صلة
انفجارات تهز شبه جزيرة القرم
روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى
موسكو
روسيا
الحبوب
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
«الجمعية التعاونية» شريك استراتيجي لسباق دلما التاريخي السادس
«الجمعية التعاونية» شريك استراتيجي لسباق دلما التاريخي السادس
اليوم 13:25
الدوري السعودي.. الاتحاد يتحدى التعاون والنصر لعبور الخليج
الرياضي
الدوري السعودي.. الاتحاد يتحدى التعاون والنصر لعبور الخليج
اليوم 13:15
مسؤولون: ملتقى الاستثمار منصة للتوجهات الاستثمارية العالمية
الاقتصادي
مسؤولون: ملتقى الاستثمار منصة للتوجهات الاستثمارية العالمية
اليوم 13:13
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال
الاقتصادي
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال
اليوم 12:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©