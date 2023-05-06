موسكو: اجتماع رباعي حول صفقة الحبوب قريباً

موسكو(وكالات)



قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن الاجتماع الرباعي رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب سيعقد في المستقبل القريب، حسبما أفاد لوسائل إعلام محلية.

وأضاف نائب الوزير: «سيعقد اجتماع رفيع المستوى على مستوى نواب الوزراء في المستقبل القريب، وسيعقد الاجتماع شكل لقاء رباعي بمشاركة أطراف الاتفاقات، روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة».

وقال نائب الوزير الروسي أمس، عقب اجتماعه مع رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»: «لا تزال موسكو غير راضية عن التقدم المحرز في تصدير المنتجات الزراعية الروسية». وتابع نائب الوزير: «نحن ما زلنا غير راضين عن التقدم في تنفيذ الجزء الروسي من حزمة الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب، هذا مهم للغاية بالنسبة لنا».

وشدد فيرشينين على أنه إذا أزيلت العوائق التي تحول دون تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، فإن «العديد من دول العالم ستستفيد من ذلك».

وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن اجتماعاً رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب سيعقد في إسطنبول الأسبوع المقبل.

وفي 22 يوليو 2022، شهدت إسطنبول توقيع «وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية» بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية، من المقرر أن تنتهي مدة صلاحية الاتفاقية في 18 مايو.