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محادثات أفغانيـة باكستانية صينية فـي إسلام آباد

محادثات أفغانيـة باكستانية صينية فـي إسلام آباد
7 مايو 2023 01:06

إسلام أباد (وكالات) 

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أجرى وزير خارجية حكومة طالبان الأفغانية، محادثات، أمس، مع نظيريه الباكستاني والصيني خلال زيارة نادرة للخارج.
وضم الوفد الأفغاني وزير التجارة والصناعة، وهو الأرفع مستوى منذ سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من البلاد.  وقالت المديرة العامة لمعهد الاستقرار الاستراتيجي في جنوب آسيا ماريا سلطان، إن «الأهمية الكبرى لهذه القمة هي أنه في هذه اللحظة، لا يمكن تحقيق مستقبل اقتصادي إقليمي بدون استقرار أفغانستان»، مضيفة «من المهم أيضا إقامة علاقة رسمية، وهذا ممكن فقط إذا كان هناك عمل على إعادة بناء للمسار الدبلوماسي». وبحسب مسؤولين، فإن الاجتماع الذي عقد ليوم واحد ركز على أفضل السبل لمساعدة أفغانستان في تحسين الأمن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأكد وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري أن رسالتنا باستمرار إلى السلطات الأفغانية كانت «ساعدونا لنساعدكم».
من جهته، قال وزير الخارجية الصيني تشين غانغ للصحافيين إن بكين وإسلام آباد «على استعداد لدعم أفغانستان بنشاط لإعادة بناء اقتصادها».

حركة طالبان
باكستان
إسلام آباد
الصين
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