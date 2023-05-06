الأحد 7 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمير ويليام يؤدي يمين الولاء

الأمير ويليام يؤدي يمين الولاء
7 مايو 2023 01:07

لندن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تشارلز الثالث ملكاً متوجاً على عرش بريطانيا
قادة دول يهنئون الملك تشارلز الثالث

أدى الأمير ويليام ولي العهد البريطاني يمين الولاء لوالده الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال مراسم تتويج تشارلز ملكاً للمملكة المتحدة أمس. 
وقال ويليام، وقد جثا على ركبته أمام والده، البالغ 74 عاماً، «أنا ويليام أمير ويلز، أتعهد بالولاء لكم، أعدكم بأن ألتزم الصدق والوفاء لكم مدى الحياة بعون الرب». 
وهذا الطقس جزء مهم من مراسم تتويج الملك. وسبق ذلك، قيام رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، بوضع تاج القديس إدوارد على رأس تشارلز الثالث خلال مراسم التتويج بكنيسة ويستمنستر في لندن. 
وفي أعقاب ذلك، تمت لأول مرة دعوة كل الطائفة في كنيسة ويستمنستر وكل مشاهدي البث المباشر لمراسم التتويج إلى أداء يمين الولاء للملك.

الأمير ويليام
بريطانيا
الملك تشارلز الثالث
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
«الجمعية التعاونية» شريك استراتيجي لسباق دلما التاريخي السادس
«الجمعية التعاونية» شريك استراتيجي لسباق دلما التاريخي السادس
اليوم 13:25
الدوري السعودي.. الاتحاد يتحدى التعاون والنصر لعبور الخليج
الرياضي
الدوري السعودي.. الاتحاد يتحدى التعاون والنصر لعبور الخليج
اليوم 13:15
مسؤولون: ملتقى الاستثمار منصة للتوجهات الاستثمارية العالمية
الاقتصادي
مسؤولون: ملتقى الاستثمار منصة للتوجهات الاستثمارية العالمية
اليوم 13:13
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال
الاقتصادي
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال
اليوم 12:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©