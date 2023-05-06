الأمير ويليام يؤدي يمين الولاء

لندن (الاتحاد)

أدى الأمير ويليام ولي العهد البريطاني يمين الولاء لوالده الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال مراسم تتويج تشارلز ملكاً للمملكة المتحدة أمس.

وقال ويليام، وقد جثا على ركبته أمام والده، البالغ 74 عاماً، «أنا ويليام أمير ويلز، أتعهد بالولاء لكم، أعدكم بأن ألتزم الصدق والوفاء لكم مدى الحياة بعون الرب».

وهذا الطقس جزء مهم من مراسم تتويج الملك. وسبق ذلك، قيام رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، بوضع تاج القديس إدوارد على رأس تشارلز الثالث خلال مراسم التتويج بكنيسة ويستمنستر في لندن.

وفي أعقاب ذلك، تمت لأول مرة دعوة كل الطائفة في كنيسة ويستمنستر وكل مشاهدي البث المباشر لمراسم التتويج إلى أداء يمين الولاء للملك.